Узбекистанские представители свадебной индустрии перебираются в Шымкент

Он говорит, что после того, как президент Шавкат Мирзиеев призвал узбекистанцев проводить свадьбы без излишнего расточительства, многие рестораны, проводящие свадебные торжества, отказались от его услуг. Несколько клиентов отменили уроки по изучению свадебного вальса, рассказывает ташкентский хореограф.

По словам Тимура, за один час обучения жениха и невесты свадебному вальсу или другому зарубежному танцу он получал 50 тысяч сумов. Кроме того, шоу-балет под руководством Тимура выступал на узбекских свадьбах.

«Пока мы с моей группой обслуживаем свадьбы в Шымкенте», – говорит хореограф.

В ходе своего визита 11 августа в город Алмалык Ташкентской области президент Мирзиеев снова высказался на тему свадеб и привел в пример свадьбы, которые проводятся в Алмалыке.

«На этих свадьбах читают стихи, не танцуют под дискотечную музыку. Слушают песни, понятные для людей. Гости немного танцуют под лирическую музыку, и всё. Больше не будет европейских танцев, дискотек. Пусть танцуют хотя бы немного по нашим традициям, а не в полураздетом виде», – сказал президент страны, говоря о свадьбах, проводимых в городе Алмалыке.

После этого многие рестораны, занимающиеся проведением свадебных торжеств, изменили свой «репертуар» и «отказались от многих европейских услуг».

«Первым делом рестораны отказались от европейских номеров в исполнении наших танцоров. А свадьбы помогали им хоть как-то выжить. Но сейчас наших танцоров и этой радости лишили», – говорит ташкентский хореограф Тимур.

После заявлений президента о необходимости упразднения пышных свадебных церемоний пострадали не только местные танцевальные группы.​ Представители групп, занимающихся съемкой мини-фильмов – Love Story, говорят, что десятки клиентов отменили свои заказы.

В последние годы на узбекских свадьбах стало довольно модно показывать гостям на свадебном банкете мини-фильм с «любовной историей» молодоженов.

Теперь во время свадебных торжеств в Узбекистане не рекомендуется вальс жениха и невесты, совместное разрезание торта, бросание букета, а также показ мини-фильма Love Story. Кроме того, число гостей не должно превышать 200–300 человек, на мероприятие «Туй оши» также рекомендуется приглашать не более 200 человек, легковые машины должны быть только для жениха и невесты, также не должна звучать громкая музыка.

Представители свадебной индустрии говорят, что рекомендации были приняты как приказ.

По материалам открытых интернет-источников