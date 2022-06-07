Полиция ликидировала плантацию опийного мака в Туркестанской области

Полицейские задержали мужчину, который вырастил во дворе своего дома целую плантацию наркосодержащего растения «Кокнар», передает OTYRAR.

Инцидент произошел в Сарыагашском районе. Местные жители заявили в полицию о том, что некий мужчина занимается культивирование запрещенных растений. Оперативная группа выехала по адресу и обнаружила интересную находку.

Во вдоре своего дома мужчина выращивал крупный наркопосев опийного мака (Кокнар). 2400 наркокустов общим весом 47 килограмм изъяли в качестве вещественных доказательств.

Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по ст. 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества».

Проводится досудебное расследование. Обстоятельства и цели выращивания наркокустов определит следствие.