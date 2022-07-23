Мужчина выращивал во дворе своего дома коноплю

Полицейские задержали сельчанина, который выращивал коноплю.

Во время мероприятия «Карасора-2022», сотрудниками Мактааральского районного отдела полиции установлено, что один из жителей выращивает у себя во дворе наркотики.

Данный факт стражи порядка зарегистрировали по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к выращиванию растений, содержащих наркотические вещества».

Полицейские прибыли к дому подозреваемого и при обыске во дворе обнаружили в огороде растение, похожее на наркосодержащее. Кусты изъяли в качестве вещественного доказательства и направили на экспертизу. В результате выяснилось, что наркосодержащее растение оказалось «коноплёй».

В настоящее время в отношении подозреваемого проводится до судебное расследование.