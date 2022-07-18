Плантацию конопли вырастил мужчина во дворе своего дома

Около 30 кг конопли выявили полицейские во дворе жителя Туркестанской области.

С начала года полицейские Туркестанской области усилили меры по противодействию выращиванию, сбыту и распространению наркотических средств. Во всех городах и районах области стражи порядка проводят рейдовые и профилактические мероприятия.

Так, сотрудники Сарыагашского районного отдела полиции обнаружили во дворе жителя наркосодержащее растение. Экспертиза показала, что это была конопля общим весом около 30 кг. Наркотические растения изъяли, а подозреваемого задержали.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Следствием выясняется, с какой целью житель района выращивал у себя во дворе наркосодержащую коноплю.