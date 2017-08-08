В компании «Green Bus» отметили профессиональный праздник

В прошедшее воскресенье работники общественного транспорта отметили свой профессиональный праздник. Руководители транспортной компании «Green Bus» организовали для коллектива торжество, на котором чествовали самых достойных.

Транспортная компания «Green Bus» за короткое время завоевала сердца шымкентцев. Узнаваемый, одинаковый цвет автобусов, единая форма водителей и контролеров, качественное обслуживание.

Нуралхан Жамалов, водитель транспортной компании «Green Bus»: «В транспортной компании «Грин Бас» работаю со дня открытия. Автобусы, на которых мы перевозим пассажиров, отвечают всем требованиям. Да и обслуживание, по сравнению с другими маршрутами, на высшем уровне. Пользуясь случаем, хочу поздравить коллег с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья.

В день работников транспорта руководство компании не забыло о ветеранах. Нармет Оразов проработал в транспортной сфере 40 лет. Специальный нагрудный знак — за его самоотверженный труд.

Транспортная компания «Гринбас» появилась в Шымкенте в феврале 2015 года. Еще два года назад всего шестьдесят автобусов работали по пяти направлениям. Сегодня парк увеличился до 300 автобусов. Руководство компании гордится тем, что «Грин Бас», по сути, является в Шымкенте монополистом и крупнейшей транспортной компанией в Казахстане.

«Грин Бас» является самой крупной компанией в республике. На сегодня в компании работают свыше двух тысяч водителей. Персонал — 500 человек», — говорит Бахытжан Рысбаев, заместитель директора Алматинского филиала ТОО «Green Bus company».

Компания «Грин Бас», занимающая одно из лидирующих мест в Шымкенте, в этом году признана лучшим перевозчиком области. Ну, а главное признание от жителей и гостей города — выбор в пользу зеленых автобусов.

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