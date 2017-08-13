В разгар лета на побережье Иссык-Куля выпал снег (видео)

На побережье высокогорного озера Иссык-Куль в разгар курортного сезона выпал снег. Отдыхающие на Иссык-Куле делятся видео, на котором видно, что берег озера засыпало снегом.

По рассказам очевидцев, после тридцатиградусной жары на некоторых участках побережья Иссык-Куля прошел сильный ливень с градом, который перешел в снег.

По словам очевидца, температура воздуха на Иссык-Куле сейчас 15-16 градусов тепла.

«12 августа 2017 года. Никто не поверит… Озеро Иссык-Куль, настоящая зима», — комментирует мужчина.

Синоптики в Киргизии отмечают, что выпадение снега летом на побережье теплого озера явление довольно редкое, но не уникальное, так как Иссык-Куль — высокогорное озеро, окруженное снежными хребтами. Снегопады здесь возможны и в разгар лета.

Однако подобное похолодание длится здесь обычно не более нескольких часов и вода в огромном озере не успевает остыть и остается теплой.

Озеро Иссык-Куль расположено на высоте 1600 метров над уровнем моря и со всех сторон окружено хребтами Северного Тянь-Шаня. Вода в озере минерализованная и солоноватая и обладает целебными свойствами. Размер его водного бассейна составляет 182 на 60 километров. Средняя глубина Иссык-Куля — 278 метров, а наибольшая — около 700 метров.

Ежегодно озеро Иссык-Куль посещают около 1,5 миллиона туристов из разных стран мира.