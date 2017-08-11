В Шымкенте продают КамАЗы с двигателем от Mercedes. Знакомьтесь, его величество КамАЗ 5490 Евро 5. Почему так официально? Причина — веская.

Этот тягач — самый востребованный не только в Казахстане, но и в странах СНГ. КамАЗ оснащен двигателем Mercedes, его недаром называют автопоездом. Тягач может перевозить до 23 тонн. Ни одна демонстрация автомобиля, даже такого многотонного как этот, не обходится без тест-драйва.

Чтобы лично убедиться в непревзойденном качестве, съемочная группа ТК «Отырар TV»оказалась в кабине мощного грузовика первой.

«Ощущения сложно передать словами, это надо прочувствовать! Здесь в кабине меняется твое восприятие, ты едешь не на грузовой машине, а в комфортабельном «Мерседесе»!» — отметил комфорт машины корреспондент Шуддин Саидов.

Всего несколько минут презентации и первый КамАЗ уже нашел своего хозяина. Новому владельцу достанется и приятный бонус. Всем, кто приобретет КамАЗ до 15 августа — диагностика бесплатно.

КамАЗ также можно приобрести по программе «Льготный лизинг» по минимальным процентным ставкам сроком до пяти лет. Не сложно договориться и о покупке КамАЗа в рассрочку у официальных дилеров по телефону: 40-15-13, либо по адресу: Шымкент, мкр. Казыгурт 102/1.

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