В Шымкенте пожарные спасли водителя, зажатого после ДТП

Мужчина на скорости врезался в бетонное ограждение и оказался зажат в салоне.

28 июня в обеденное время водитель Камаза потерял управление и врезался в бетонное ограждение. Это произошло в Абайском районе, на пересечении Темирланского и Алматинского шоссе, на месте строительства подземной дороги перед рынком «Алаш».

На место поспешили спасатели. Водителя зажало в салоне грузовика, его вытаскивали специальным аварийно-спасательным оборудованием.

«В аварийно-спасательных работах задействованы 5 спасателей оперативно-спасательного отряда, 11 сотрудников пожарных подразделений ДЧС города Шымкент, 4 единицы техники«, — сообщили в ДЧС Шымкента.

Пострадавший мужчина в сознании, но состояние тяжелое, его госпитализировали.