В Шымкенте родные умершего в роддоме ребенка получили тело чужого младенца

Скандал в перинатальном центре Шымкента. Там родные умершего ребенка для похорон получили тело чужого младенца. Мать и отец только дома увидели, что вместо сына принесли домой девочку.

Кроме того, родные требуют от врачей ответить на вопрос, почему скончался их ребенок после того, как его выписали из реанимации, сообщает КТК.

На этот сверток у матери сил смотреть нет. В больничную пеленку завернули ее сына, который 20 дней боролся за жизнь. Малыш родился недоношенным и вроде пошел на поправку. Но вдруг что-то пошло не так.

Айжан Кенжетайкызы: «После реанимации начали ставить капельницу. Смотрю, внутри жидкость похожа на кефир, и я спросила врача, что я никогда не видела такого лекарства. Мне сказали, что это такой антибиотик. После этого сыну резко стало плохо, он посинел прям на глазах, и у него сердце остановилось».

Вернуться в роддом семью заставил новый ужас. Только дома они обнаружили, что в пеленку им завернули тело девочки. От такого равнодушия медиков убитые горем родители в шоке. В растерянности и медики. Они не могут объяснить, как умерший мальчик стал девочкой.

Мадина Мамбетова, зам. главврача областного перинатального центра № 4: «Ничего не могу сказать. Первый такой случай. Ответственные люди, которые назначены, будут… Это случай впервые. Мне трудно ответить. Стыдно».

В перинатальном центре начали служебную проверку. В ближайшие дни обещают выяснить причину смерти младенца, а заодно и установить тех, по чьей вине родители получили тело чужого малыша. Руководство обещает не пощадить виновных, даже если среди них будут заместители главврача. Дисциплинарное наказание понесут и медсестры.