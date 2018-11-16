Дети, рожденные весом всего в 500 граммов, пришли на встречу с врачами, которые когда-то спасли им жизнь.

Этот трогательный и удивительный момент произошел в городском перинатальном центре №4. По этим чудесным разновозрастным малышам и не скажешь, что они когда-то родились недоношенными. Их вес при рождении было не больше 500 гр.

17 ноября отмечается международный день недоношенных детей. Встречу малышам и врачам, которые когда-то их спасли, организовало городское управление здравоохранения. В праздничном мероприятии приняли участие родители и малыши, которых выхаживали в ОПЦ №4. Сейчас детишки радуют своих мам и пап. Удивительный факт, но большая часть малышей рожденных недоношенными — мальчики.

В перинатальном центре №4 в год рождается около 8000 детей. Из них около 400 малышей рождаются намного раньше срока. По статистическим данным около 86% новорожденных выживают.