В Казахстане численность населения страны на 1 октября 2018 года составила 18 млн 334,3 тыс. человек и по сравнению с 1 октябрем 2017 года увеличилась на 237,4 тыс. человек, или на 1,3%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В частности, на отчетную дату численность городского населения составила 10 млн 597,2 тыс. человек, или 57,8% от общей численности, сельского — 7 млн 737,1 тыс. человек, или 42,2%.

В январе-сентябре этого года в республике было зарегистрировано 2 354 умерших младенцев в возрасте до 1 года (в январе-сентябре прошлого года — 2 386). По сравнению с соответствующим периодом 2017 года число умерших детей в возрасте до 1 года уменьшилось на 1,3%.

За девять месяцев 2018 года коэффициент младенческой смертности составил 7,92 случаев на 1 000 родившихся (8,14). Основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе-сентябре умерло 1 206 младенцев (1195), или 51,2% от общего числа смертных случаев среди младенцев (50,1%).

Число умерших младенцев от врожденных аномалий составило 465 (574), или 19,8% (24,1%), от болезней органов дыхания — 152 (151), или 6,5% (6,3%), и от несчастных случаев, отравлений и травм — 108 (129), или 4,6% (5,4%).

В январе-сентябре 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года число прибывших в Казахстан уменьшилось на 21,8%, число выбывших — увеличилось на 12,2%. Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доли прибывших из стран СНГ и выбывших в эти страны составили 78,2% и 90,8% соответственно.

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 10,8%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трех регионах страны — городах Шымкент (41 337 человек), Алматы (26 521) и Астана (12 292).