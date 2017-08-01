В Шымкенте самые дешевые хлеб и картошка, но самый дорогой сахар в стране. Комитет по статистике подвел итоги изменения цен на продовольственные продукты в июле 2017 года.

Оказалось, что картофель и хлеб в Шымкенте стоят дешевле, чем во всех городах Казахстана — 101 тенге за килограмм картофеля и 100 тенге за килограмм хлеба. К слову самый дорогой хлеб в Актау — 156 тенге за килограмм. Стоимость картошки зашкаливает в Астане — 161 тенге за килограмм.

А вот с ценами на сахар Шымкент впереди планеты всей. Средняя стоимость килограмма сахара — 265 тенге — самая высокая в Казахстане.

Самый дешевый сахар в Павлодаре — 242 тенге за кило. Самую дешевую гречку можно купить в Актобе — 293 тенге, литр подсолнечного масла — в Караганде за 320 тенге, там же продают самые дешевые яйца — по 151 тенге за десяток. Самые дешевые яблоки в Талдыкоргане — 294 тенге, самый дешевый рис в Кызылорде — 202 тенге за килограмм.

Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана.