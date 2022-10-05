Казахстан вошел в тройку антилидеров по росту цен на продукты питания

Казахстан наряду с Молдовой и Украиной вошел в тройку стран с самым высоким ростом цен на продовольствие по СНГ, передает OTYRAR.

К такому выводу пришли аналитики Energyprom. Как показало исследование, в стране продукты питания подорожали в цене на 1 % за месяц и сразу на 21% по сравнению с прошлым годом.

Среди стран СНГ, как сообщает Trading Economics, в августе текущего года наибольший годовой рост цен на продовольственные товары был зарегистрирован в Молдове: плюс 38,4% за год. На второй строчке антилидерства расположилась Украина*: плюс 30,7%. Следом идёт Казахстан: плюс 21%.

В Азербайджане, Беларуси и Кыргызстане годовой рост цен составил 18,9%, в России — 15,8%, в Армении — 12,5%.

Для справки: в Таджикистане известны данные за июль, когда годовой рост цен на продовольственные товары составлял 9,7%, а в Узбекистане — лишь за декабрь 2021 года (плюс 14,3% за год). По Туркменистану данных нет.

У Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.

По данным БНС АСПиР РК, по итогам августа текущего года цены на продовольственные товары в Казахстане выросли на 1% за месяц и сразу на 20,8% за год.

В региональном разрезе в месячной динамике сильнее всего ощутили рост цен жители Мангистауской (на 2,1%), Жетысуской (на 1,9%) и Абайской (на 1,5%) областей, а наименьший рост цен был отмечен в столице (на 0,4%).

В годовой динамике цены на продовольственные товары сильнее всего выросли в Мангистауской (на 25,8%), Актюбинской (на 23,5%) и Акмолинской (на 22,7%) областях.

Среди продуктов растительного происхождения фрукты и овощи подорожали на 14,8% за год. В том числе стоимость свежих фруктов выросла на 11,9% за год, овощей — на 11,8%.

Бананы подорожали сразу на 20,9% за год, до 696 тг за кг, апельсины — на 17,7%, до 836 тг, лимоны — на 15,3%, до 1,2 тыс. тг, яблоки — на 7,9%, до 556 тг за кг.

Среди овощей сразу на 46,9%, до 188 тг, вырос в цене репчатый лук; на 25,3%, до 374 тг — огурцы; на 13,6%, до 428 тг за кг — помидоры; на 12%, до 175 тг за кг — картофель.

Подешевели капуста, морковь и свёкла — на 4,9%, 11,6% и 12,4% соответственно.

Цены на молочные продукты в годовой динамике выросли на 24,6%. В том числе питьевое молоко подорожало на 24,6%, консервированное молоко — на 28,9%, кисломолочные продукты — на 26,4%.

Пастеризованное молоко 2,5% жирности продавали населению в среднем по 313 тг за литр, 3,2%–4% жирности — по 394 тг за литр, сметану — по 1,6 тыс. тг за кг, кефир — по 344 тг за литр, творог — по 1,8 тыс. тг за кг, твёрдый сыр — по 4,3 тыс. тг за кг.

Мясо и мясопродукты подорожали на 14,5% в годовой динамике. Говядина в среднем стоила 2,3 тыс. тг за кг, баранина — 2,6 тыс. тг за кг, свинина — 2 тыс. тг за кг, конина — 2,9 тыс. тг за кг, куры — 1,3 тыс. тг за кг.

Десяток яиц продавали населению в среднем по 383 тг, плюс 7,9% за год.

Заместитель премьер-министра, глава Министерства торговли и интеграции РК Серик Жумангарин провёл селекторное совещание по вопросам обеспечения продовольственной безопасности и сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ).

С 20 сентября акиматы совместно с представителями НПП «Атамекен» проводят в регионах разъяснительную работу по действующему законодательству о торговой политике среди владельцев магазинов у дома, крупных супермаркетов и других реализаторов СЗПТ.

Тем не менее, в каждом городе функционируют точки, где отпускают 19 видов продовольственных товаров строго по фиксированной цене. За соотвествием цифр следят местные исполнительные органы. Со списком торговых точек Шымкента с доступными ценами на социальные товары можно ознакомиться тут.