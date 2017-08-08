В Шымкенте собирают средства для 16-летнего Райымбека Ордабека

В Шымкенте прошел благотворительный спортивный турнир по стритболу среди ребят старше 16 лет. 13 команд собрались на одной площадке, чтобы помочь парню с тяжелым заболеванием.

Благотворительный турнир по стритболу организовали одноклассники тяжелобольного Райымбека Ордабека. Они же распечатали брошюры, призывающие не оставаться равнодушными и создали аккаунт в Instagram, посвящённый другу.

«Райымбек очень хороший, дружелюбный и общительный парень. У него много друзей. Он активный и веселый. Мы очень хотим ему помочь, поэтому проводим различные мероприятия», — говорит парень, который учится с Райымбеком в одной школе.

16-летнему парню поставили страшный диагноз: внутрибрюшная злокачественная опухоль четвёртой стадии. Сейчас Райымбеку требуется дорогостоящее лечение. Таких денег у родителей юноши нет. Райымбек находится под наблюдением медиков Сеула, парню предстоит пройти несколько курсов химиотерапии. Стритбольный турнир на спортивной площадке Центрального парка Шымкента — одна из попыток собрать деньги на лечение подростка.

В турнире приняли участие 13 команд — участники каждой внесли свою лепту. Сумму взноса на лечение Райымбека определили сами игроки.

Когда-то Райымбек и сам был перспективным баскетболистом. В прошлом году команда, за которую играл юноша, выиграла областной турнир по стритболу.

По итогам турнира, победителей наградили грамотами и медалями. Спортивная благотворительная акция собрала 145 тысяч тенге. Сумма, по сравнению с тем что еще предстоит собрать — небольшая. В общей сложности на лечение Райымбека требуется 170 тысяч долларов! Одноклассники и друзья Райымбека верят, что благодаря неравнодушным шымкентцам, парень непременно поправится. И уже скоро, сам, наравне со сверстниками, будет отстаивать спортивный интерес баскетбольной команды Шымкента.

Анастасия Новикова