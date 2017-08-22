В Шымкенте состоялась встреча председателей Верховных Судов Казахстана и Узбекистана

22 августа Шымкент с рабочим визитом посетил председатель Верховного Суда Республики Узбекистан Козимджан Камилов во главе делегации узбекистанских судей. В здании Южно-Казахстанского областного суда состоялась встреча узбекской делегации с руководителем высшего судебного органа Республики Казахстан Кайратом Мами.

Кайрат Мами поздравил Козимджана Камилова с избранием на пост Председателя Верховного Суда Республики Узбекистан.

Для гостей из Узбекистана была организована ознакомительная экскурсия по музею, библиотеке и рабочим залам областного суда, которую проводил Нурсерик Шарипов, совсем недавно возглавлявший суд Южно-Казахстанской области, ныне руководитель департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики.

Выяснилось, что председатель Верховного Суда Узбекистана, также как и Кайрат Мами, прекрасно знакомы с историей шымкентского суда, и даже лично знали многих председателей, возглавлявших Южно-Казахстанский областной суд в разные годы.

Также узбекская сторона была ознакомлена с работой казахстанской судебной системы, основными достижениями реформы судов в рамках Плана нации, инициированного главой Республики Казахстан. Особое внимание уделялось практическим результатам нововведений.

Председатель Верховного Суда Казахстана высказал предложение подписать меморандум о сотрудничестве между верховными судами двух стран в ходе очередного Совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Ташкенте, которая запланирована на октябрь этого года.

Кайрат Мами отметил, что первая встреча на таком уровне проходит именно в Шымкенте, что символично для соседей и братских народов.