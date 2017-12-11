Нурлан Сауранбаев: месяц у руля Шымкента

Месяц, как в Шымкенте работает новый аким города. Все это время он изучал, чем живет этот «организм», раскинувшийся на 117 тысячах гектаров. И своими впечатлениями, планами относительно развития областного центра аким поделился с руководителями СМИ города и ЮКО, а также с республиканскими собкорами.

Глава города отметил, что в приоритете – жители и их обращения, оперативная реакция на вопросы и обращения граждан. А также работа городского пассажирского транспорта, прокладка коммуникаций, вопросы сферы ЖКХ – все это как и прежде, в зоне особого внимания горакимата.

Нурлан Сауранбаев рассказал и о новом формате работы. Теперь у акимата есть официальный представитель. Это, по его мнению значит, что больше нет необходимости личного присутствия представителей всех СМИ на совещаниях. По завершении каждого из совещаний представитель акимата будет выступать с информсообщением о поднимавшихся вопросах. Аким подчеркнул, что подобный формат не означает закрытости акимата, напротив, напомнил, что и СМИ, и акимат делают одно общее дело. Необходимо пересмотреть подходы.

Журналисты высказали опасение, что новый формат, о котором сказал глава Шымкента, напрочь убьет журналистику в городе. Ведь тогда редакции не смогут получать комментарии по проблемным вопросам. Однако, согласно новому регламенту, теперь на любой запрос СМИ, на любое обращение ответ будет предоставлен в течение часа – об этом будет вынесено соответствующее распоряжение. Если же ответа не последует, то ответственный понесет наказание.

«Есть тема «Безопасный город». В среднем ежегодно в Шымкенте совершается 20 тысяч правонарушений, больше всего – это кражи и мошенничество. Случаи мошенничества чаще всего связаны с земельными участками, квартирами и ипотекой, – отметил Нурлан Сауранбаев. – Больше всего крадут мобильные телефоны – чаще всего на базарах и в автобусах. И ваша, журналистов, задача рассказывать как можно больше о недопустимости жить вне Закона, о неотвратимости наказания».

Глава города подчеркнул: «Пишите критические материалы, они здорово помогают в работе. Прошу понять – любой аким ограничен бюджетом. Сейчас он в городе составляет 40-45 млрд. тенге. В Шымкенте более 3000 км автодорог, причем, заасфальтирована только половина из них. Я, конечно, мог бы весь бюджет направить на строительство дорог, но в таком случае мы не сможем построить ни одной школы, ни одного детского сада. Нужно четко понимать – денег на все не хватит – мы должны расставить приоритеты».

Одним из своих вопросов Нурлан Ермекович озадачил собравшихся: «Каким должен стать Шымкент в будущем?» Версии: благоустроенным, культурным, молодежным, туристическим. «Понятие «благоустроенный» применимо к любому городу. Шымкенту необходимо занять свою нишу. Вы сказали: молодежный. Возможно. Четыре российских вуза намерены открыть в нашем городе свои филиалы, а это значит, что молодежи в городе будет немало и Шымкент может стать своеобразным студенческим кампусом. Туристическим – и это тоже правильно. Но для начала необходимо создать для туристов интересные для них объекты, все необходимые условия. Один турист обеспечит работой шесть человек…»

Относительно преемственности: «Все, что начал мой предшественник, будет продолжено. Габидулла Абдрахимов на самом деле провел очень хорошую работу по дорогам, общественному транспорту. Направления развития города – это Шымсити, аэропорт, Цитадель – большой исторический памятник. А еще огромный проект «Умный город». Наша ежедневная работа – это благоустройство, создание зеленых зон – скверов и парков».

Встреча, в ходе которой не обошлось и без критики, получилась очень теплой. Присутствующие сошлись в том, что изменение города к лучшему – совместная работа СМИ и акимата.