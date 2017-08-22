В Шымкенте ведутся работы по установке новых светофоров на перекрестках

В Шымкенте ведутся работы по установке светофоров на городских перекрестках. До конца года будут установлены 17 светофорных объектов. 12 из них в ближайшее время будут подключены. Сейчас проводятся пуско-наладочные работы.
Горожане отмечают, что новые светофоры всегда «горят» желтым цветом. Как пояснили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог это делается специально, чтобы население привыкло к новым светофорам. После периода апробации светофоры будут работать в обычном режиме.
Места установки новых светофоров:
1. Т. Рысқұлова – Ә. Дулатова
2. Ж. Ташенова – Майлы кожа
3. Ақпан батыра – Мәделі қожа
4. А-2 – Достық м/н (ХҚКО-ның бұрылысы)
5. А-2 – Достық м/н (мектептің бұрылысы)
6. Гагарина – Ақсуат (остановка «Тұрсын-Ай»)
7. ул. Желтоқсан, ОҚО ІІД ғимаратының алды
8. Леңгір тасжолы – Бадам бұрылысы (аялдама маңы)
9. К. Қазиев – К. Әділбеков
10. ул. Шардара, № 93 ЖОМ-нің бұрылысы
11. А-2 – Юсупов
12. Ергешев (КХ-39) — № 1 жол (Дорога №1)
13. Қапал батыр – К. Цеткин
14. ул. Гагарина – Ә. Дулатов
15. С. Байтереков – М. Мақатаев (БАМ м/н)
16. дачи Қайнарбұлақ – Центральная улица
17 Сайрам – М. Сапарбаев
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