В Шымкенте ведутся работы по установке новых светофоров на перекрестках

В Шымкенте ведутся работы по установке светофоров на городских перекрестках. До конца года будут установлены 17 светофорных объектов. 12 из них в ближайшее время будут подключены. Сейчас проводятся пуско-наладочные работы.

Горожане отмечают, что новые светофоры всегда «горят» желтым цветом. Как пояснили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог это делается специально, чтобы население привыкло к новым светофорам. После периода апробации светофоры будут работать в обычном режиме.

Места установки новых светофоров:

1. Т. Рысқұлова – Ә. Дулатова

2. Ж. Ташенова – Майлы кожа

3. Ақпан батыра – Мәделі қожа

4. А-2 – Достық м/н (ХҚКО-ның бұрылысы)

5. А-2 – Достық м/н (мектептің бұрылысы)

6. Гагарина – Ақсуат (остановка «Тұрсын-Ай»)

7. ул. Желтоқсан, ОҚО ІІД ғимаратының алды

8. Леңгір тасжолы – Бадам бұрылысы (аялдама маңы)

9. К. Қазиев – К. Әділбеков

10. ул. Шардара, № 93 ЖОМ-нің бұрылысы

11. А-2 – Юсупов

12. Ергешев (КХ-39) — № 1 жол (Дорога №1)

13. Қапал батыр – К. Цеткин

14. ул. Гагарина – Ә. Дулатов

15. С. Байтереков – М. Мақатаев (БАМ м/н)

16. дачи Қайнарбұлақ – Центральная улица

17 Сайрам – М. Сапарбаев