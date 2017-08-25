В Шымкенте журналистов не пустили на судебные прения по делу о взятке судьи Каратауского района

В Шымкенте журналистов не пустили на судебные прения по делу о взятке, в которой обвиняется судья Каратауского района города. В Енбекшинском суде ожидалось очередное заседание, но оно было отложено. Причины представителям СМИ не сообщили.

Судебный процесс по делу судьи Ермахана Шаланова длится уже больше двух месяцев, но телевизионных журналистов в зал суда не допускают. Районный судья обвиняется во взятке в размере полмиллиона тенге. Шаланов был задержан в январе 2017 года сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции совместно с отделом внутренней безопасности Верховного суда.

Отказ зайти в зал суда секретарь мотивировала тем, что «судья не разрешает». И даже после напоминания со стороны журналистов о том, что не далее двух недель назад на специальном брифинге в суде ЮКО прессе были разъяснены права и даже выданы брошюры, в которых указано беспрепятственное вхождение в суд журналиста с камерой… Секретарь суда снова ответила: «Нам из облсуда не звонили… Судья не разрешает!»

В Каратауском районном суде Шымкента Ермахан Шаланов проработал два с лишним года. До этого он вершил правосудие в Восточно-Казахстанской области. Ермахану Шаланову 39 лет, он имеет шестерых несовершеннолетних детей.

Сразу после задержания с комментариями о вопиющем факте выступил председатель областного суда (на тот момент) Нурсерик Шарипов.

«Я вам могу сказать: 14 января было задержание, а 13 января он отвечал перед президиумом облсуда за нарушение, допущенное в рамках иного гражданского дела. У него были определённые недостатки в работе, связанные с трудовой дисциплиной. Если то, что от него требуется, до него не доходит, значит, нужно от него избавляться. Да, это удар по судейскому корпусу ЮКО и по системе всей республики в целом, потому что у нас в последние два года таких фактов не было», – отметил Шарипов.