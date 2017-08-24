В шымкентском футбольном клубе первой лиги «Кыран» новый директор. 24 августа 2017 года в известном футбольном клубе назначен новый руководитель. Айбек Исабаев (ранее неизвестный победитель тендера) — доверительный управляющий «Кырана», назначил директором клуба Владислава Казанкова.

«Думаю, что продолжим так же поднимать уровень областного футбола. Будем привлекать юношей, воспитанников нашей областной школы, давать им возможность играть и продвигать себя», — прокомментировал своё назначение Владислав Николаевич.

До назначения директором Владислав Казанков занимал должность заместителя директора по воспитательной части детской спортивной школы №7 по футболу городского управления спорта. Так же занимался делами замдиректора футбольного клуба ДЮСШОР №7, который играет дублирующим составом во второй лиге.

Пять лет трудовой деятельности Владислав Казанков отдал Комитету национальной безопасности РК, стаж педагогической деятельности — больше 25 лет. Около восьми лет играл в профессиональный футбол. Восемь лет — на тренерской работе.

Напомним, футбольный клуб «Кыран» был передан в доверительное управление с сохранением статуса. Информацию о продаже клуба прокомментировал Евгений Шкарин.

«В этом году условия проведения тендера были изменены. Благодаря областному руководству, которое понимало, что покупателей не найдется, а в случае отсутствия покупателей, объект пришлось бы закрывать. Такое условие есть в правилах торгов — если через три аукциона нет покупателей, нужно закрывать предприятие. Так что волнение определенное было. И вот эти изменения, что выставляют не на аукцион, а на тендер и передают в доверительное управление, дают надежду. Даже если придет человек, не очень компетентный в спорте, то во всяком случае он имеет желание развивать клуб», — рассказал Евгений Шкарин.

В конкурсе за место управляющего в «Кыране» принимали участи три претендента. Двое из них: нынешний директор и спортивный руководитель кырановцев. Но в последний момент победу одержал другой человек. Раскошелился покупатель на 80 миллионов тенге.