В ЮКО число претендентов на участие в программе «Серпін» достигло 8 тысяч

В этом году из Южно-Казахстанской области в Павлодарскую, Костанайскую и Северо-Казахстанскую области переехали 103 семьи, это 404 человека.

Нет никаких препятствий в обеспечении переселившихся граждан жильем, работой и землей для занятия сельскохозяйственными работами. Также, в области в рамках программы «Серпін-2050» количество претендентов на бесплатные образовательные гранты достигло 8 тысяч. Об этом на прошедшем селекторном совещании в режиме онлайн в Акмолинской области с участием главы Правительства Бакытжана Сагинтаева сообщил аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев.

В ходе совещания глава региона затронул три главных вопроса. Один из них – переселение жителей из южных в северные регионы. В то же время, аким предложил правительству выделить средства на оплату проезда переселенцев.

«В период с 2014 по 2016 годы с южных в северные регионы переехали 152 семьи. В текущем году с акиматами Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей заключены меморандумы. В этом году 20 июля 103 семьи в количестве 404 человек переехали на север страны. Есть не мало семей, которые также выразили свое намерение переехать. Таким образом, прошу правительство выделить средства на проезд переселенцев», — сказал Жансеит Туймебаев.

Наряду с этим, аким области доложил о том, что депутаты и местные предприниматели принимают участие в спонсорской поддержке переселенцев. Тем не менее этого недостаточно, так как желающие переехать должны по крайне мере один раз посетить север страны, чтобы ознакомиться с ситуацией.

Кроме того, на селекторном совещании аким области доложил, что компания «Новопэк», являющейся одной из крупнейших предприятий в Акмолинской области готова принять 300 специалистов.

Напомним, в рамках прошедшего визита в ЮКО, глава Акмолинской области Малик Мурзалин отметил, что в настоящее время в областном центре на фабрике «Новопэк», которая занимается производством полиэтиленовых мешков, и на других производственных предприятиях наблюдается дефицит рабочей силы. После чего, стороны пришли к соглашению и приступили к подготовке специалистов.

В этом году в области в рамках программы «Серпін-2050» количество претендентов на бесплатные образовательные гранты достигло 8 тысяч. Для не уменьшения этого показателя и выделения грантов для всех участников, глава региона попросил правительство оказать поддержку в решении данного вопроса.

Подводя итоги совещания, в целях повышения эффективности программы и для принятия соответствующих решений, Премьер-Министр РК поручил государственным органам в течение 10 дней собрать все указанные предложения и представить их на рассмотрение Правительству РК, сообщает пресс-служба акима ЮКО.