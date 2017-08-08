В ЮКО до конца текущего года сдадут 116 объектов

До конца текущего года в Южно-Казахстанской области 116 из 209 объектов планируется сдать в эксплуатацию. В том числе 20 школ будут сданы к 1 сентября. Об этом на селекторном совещании в областном акимате сообщил руководитель областного управления строительства Куттыбек Жамашев.

Из запланированных 209 объектов 93 являются переходящими на 2018 год. В частности, планируется сдать 79 объектов в сфере образования, 38 здравоохранения, 1 социальный объект, 4 в сфере культуры, 3 — спорта, 1 — сельского хозяйства, 1 объект органов внутренних дел, 1 архив, 2 в сфере благоустройства и 1 объект охраны окружающей среды, а также 57 жилых домов и 21 инженерно–коммуникационный объект.

«В сфере образования на строительство 79 объектов направлено 31,2 млрд. тенге, в том числе из Национального фонда — 17,4 млрд. тенге. Строительство 32 школ запланировано в рамках программы «Нұрлы жол». Из 32 объектов 19 переходящие с 2016 года. На сегодняшний день сданы четыре объекта. 13 школ, строительство которых запланировано в 2017 году, переходящие на 2018 год объекты», — сказал К. Жамашев.

Исполняющая обязанности руководителя областного управления образования Р. Ергашова доложила, что в 2016-2017 учебном году проведен капитальный ремонт 94 объектов образования. На капитальный ремонт 43 школ и двух детских садов рассмотрено выделение 2,6 млрд. тенге из городского и районных бюджетов. На сегодняшний день из 45 объектов образования в 36 идет капитальный ремонт. По девяти оставшимся проводится конкурс. Кроме того, спикер сообщила, что работы по капитальному ремонту 15 объектов образования в Сарыагашском районе и четыре школы в Тюлькубасском районе являются переходящими на следующий год.

Глава области потребовал от акимов районов еженедельного отчета о строительных работах на объектах образования.

О медицинских стройках отчитался руководитель областного управления здравоохранения Мукан Егизбаев. В настоящее время на пяти объектах здравоохранения ведется капитальный ремонт. Готовится проектно-сметная документация для 34 объектов. На эти работы будет направлено 3,8 млрд. тенге.

Пресс-служба акимата ЮКО