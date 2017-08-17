В ЮКО молодые люди украли аккумуляторы на сумму около 200 тысяч тенге

В начале августа 2017 года в дежурную часть ОВД г. Кентау поступило сообщение, что на станции одного из операторов связи произошла кража.

По прибытию на место происшествия полицейские установили, что неизвестные лица похитили со станции 4 аккумулятора на общую сумму около 200 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОВД г. Кентау задержали трех подозреваемых, 1992 и 1994 годов рождения местных жителей, которые признались в содеянном.

Следствием установлена причастность задержанных к 3 фактам краж чужого имущества. Молодые люди, с помощью подручных средств, вскрывали ящики с аккумуляторами, которые затем реализовывали, а деньги тратили на свои нужды. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около полмиллиона тенге.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование.

В настоящее время полицейскими устанавливается причастность задержанных к другим аналогичным фактам кражи чужого имущества, сообщает пресс-служба ДВД ЮКО.