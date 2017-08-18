В ЮКО начались начальные этапы работ по получению чистой воды из реки Угам

Между акиматом Южно-Казахстанской области и турецкой компанией «DOGUS» Constraction по отбору воды из реки Угам подписан меморандум о сотрудничестве. Теперь представители данной иностранной компании в рамках этой договоренности разработают концепцию.

Эта работа завершится до января 2018 года, после начнутся этапы разработки технико-экономического обоснования проекта (ТЭО) и проектной сметной документации (ПСД).

Представители турецкой компании ознакомили акима области Жансеита Туймебаева с данным проектом. Также, между представителем в Казахстане компании «DOGUS» Constraction Юнусом Эмре Суджу и первым заместителем акима области Дарханом Сатыбалды был подписан меморандум.

По информации областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, при реализации проекта будет построено гидротехнические сооружение возле реки Угам, откуда в трех районах нашей области, а именно в Сарыагаш, Мактаарал и Казыгурт будет протянута вода в объеме 3-3,5 м³/сек.

Кроме того, вдоль протянутых водоводов планируется построить малую гидроэлектростанцию и получить 51,7 МВт электроэнергии. А также, при реализации данного проекта, более 700 тысяч жителей около 400 населенных пунктов Казыгуртского, Сарыагашского и Мактааральского районов будут обеспечены и решены проблемы качественной питьевой водой

Напомним, в связи с тем, что река Угам частично проходит через территорию Узбекистана и относится к трансграничным рекам, в феврале текущего года состоялась совместная встреча рабочих групп Правительства Республики Казахстан и Узбекистан, где представители двух стран достигли двустороннего сотрудничества по отбору воды реки Угам.