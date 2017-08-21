В ЮКО насчитали 14 тысяч злостных неплательщиков алиментов

В Южно-Казахстанской области насчитывается более 14 тысяч должников по алиментам. 1425 из них считаются особенно проблемными — в связи с отсутствием имущества, либо постоянного дохода, они не в состоянии оказать материальное обеспечение, сообщает go13.kz.

Об этом сообщила заместитель областного департамента юстиции Салтанат Нурумбетова на встрече с разведенными супружескими парами.

Вопросы, связанные с выплатой алиментов, судоисполнители предлагают решать с применением медиации. Сейчас в их полномочиях — направлять должникам извещения, налагать арест на их денежные средства или запрещать выезд за рубеж. Однако такие меры не всегда эффективны. Юристы предлагают находить компромисс в вопросах об алиментах и решать эти вопросы мирным путем.

«Все-таки органы юстиции совместно с судебными исполнителями хотели разъяснить сторонам о существовании такого института как медиация. Это внесудебное урегулирование споров, и в случае, если стороны придут к единому мнению, это только поспособствует снижению количества исполнительных производств», — уверена заместитель департамента юстиции ЮКО Салтанат Нурумбетова.