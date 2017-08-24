В ЮКО по факту ДТП, в котором погибли 5 человек, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО. 23 августа на трассе «Шымкент-Шаян» столкнулись два автомобиля, все пассажиры и водитель одного из автомобилей погибли.

Трагедия произошла 23 августа около 20:00 в Байдибекском районе ЮКО. На трассе столкнулись два автомобиля «Ауди» и «Мерседес-бенц». В результате ДТП на месте аварии погибли четыре пассажира «Ауди»: двое взрослых, 1976 и 1988 годов рождения, годовалый и пятилетний ребенок.

Водитель «Ауди», 1973 года рождения, скончался в больнице.

Пассажиры «Мерседеса» — взрослые, 1982, 1988 годов рождения, а так же двое детей семи и шести лет, водитель «Мерседеса», 1965 года рождения, с различными травмами доставлены в районную больницу.

Все они жители ЮКО и Жамбылской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Назначен ряд экспертиз. Проводится досудебное расследование.