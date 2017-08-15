В ЮКО пройдет фестиваль «Этноартфест»

В Шымкенте прошел брифинг организаторов фестиваля «Этноартфест». Южноказахстанцев ждет незабываемая неделя на свежем воздухе — поход к горному озеру, соревнования по скайраннингу, ремесленный городок, площадки для национальных игр и национальной кухни.

Фестиваль «ЭтноАртФест» пройдет с 15 по 20 августа на базе Сайрам-Угамского государственного национального природного парка. Организаторы постараются изменить представление казахстанцев об отдыхе на природе.

В фестивале, организатором которого является QazaqGeography, могут принять участие все желающие.

Гостей фестиваля ждет прогулка по живописному ущелью Кергелы к горному озеру, которое находится на высоте 2200 м, а также восхождение в Долину предков на высоте 2700 м — музею под открытым небом с множеством наскальных рисунков. Маршрут проходит по ущелью Сазан-Ата, откуда открываются красивейшие виды Угамского хребта с самой высокой точкой Южно-Казахстанской области — пика Сайрам (4238 м).

В этногородок все желающие могут отправиться уже 15 августа. В 10 часов утра возле торгового центра «Имран» будет ждать автобус. Любители необычно провести время, могут добраться до места и на своём транспорте. Участникам фестиваля необходимо лишь оплатить вход в Сайрам-Угамский национальный парк.