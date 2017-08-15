В ЮКО водителя внедорожника, попавшего в ДТП, перевели из реанимации в общую палату

Советник акима Южно-Казахстанской области 46-летний Сеит Ертай и депутат областного маслихата 55-летний Камытбек Айтореев погибли 23 июля. Их водитель все это время находился в коме, сообщает 365info.

15 августа его перевели из реанимации в обычную палату районной больницы Туркестана. Однако его состояние до сих пор остается тяжелым. Именно по этой причине стражи порядка не могут допросить главного свидетеля — врачи не допускают их к больному.

Напомним, ДТП произошло в 40 километрах от города Туркестан. Toyota Land Cruiser Prado, в которой ехали чиновники, на полном ходу врезалась в припаркованный грузовик с арбузами. ГАЗ-53 по техническим причинам стоял на правой стороне дороги, а водитель занимался ремонтом. В страшной аварии выжил лишь водитель, который вёз чиновников. Травмы, полученные пассажирами, оказались несовместимы с жизнью. Они погибли на месте.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Следственные органы не спешат назвать точную причину аварии, унесшей жизни двух известных лиц области. В ДВД ЮКО пояснили, что в течение месяца будет проведен ряд экспертиз. Рассматривается ли версия о покушении на жизнь высокопоставленных чиновников, тоже остается тайной. Известно, что без показаний 33-летнего водителя передача дела в суд будет отложена. Прокуратура области тоже отказывается от комментариев, ссылаясь на интересы следствия.

Советник областного акима и депутат на протяжении многих лет были друзьями. Со слов близких погибших, земляки ехали с Туркестана, где совершили паломничество по святым местам. Покойный Сеит Ертай со дня на день должен был получить назначение на место акима одного из районов региона. Некоторые утверждают, что шофер уснул за рулем, из-за чего и произошло ДТП.