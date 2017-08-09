Вертолет из свадебного кортежа в ЮКО не нарушал правил полетов

Сопровождавший в ЮКО свадебный кортеж вертолет — не нарушал правил полетов.

Такой ответ на официальный запрос Tengrinews.kz предоставили в Комитете гражданской авиации МИР РК. Как сообщается, собственником вертолета Eurocopter с регистрационным номером UP-ЕС030 является ТОО «Саутс Ойл», зарегистрированное в Шымкенте.

«Полет осуществлялся согласно предоставленному авиакомпанией плану полета в органы обслуживания воздушного движения. План полета предусматривал посадки в некоторые населенные пункты. По факту рассматриваемого полета нарушений правил полетов не выявлено», — говорится в ответе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что полицейские ЮКО оштрафовали водителей из кортежа за нарушения ПДД и направили в компетентные органы информацию для проверки правомерности действий летчика вертолета.

Позже организаторы полета объяснили, что вертолет был арендован на полчаса за 275 тысяч тенге 2 августа. По словам руководителя авиационного департамента нефтяной компании Куаныша Мусаева, полеты выполнялись за пределами Шымкента в районе трассы Западная Европа — Западный Китай. Мусаев пояснил, что его фирма такие услуги начала предоставлять недавно с целью получения дополнительной прибыли. Он заявил, что пилот пролетел на безопасной высоте в десять метров согласно правилам выполнения полетов. На борту находились жених с невестой и еще четыре гостя.