Выделить дополнительные гранты попросит вузы Министерство образования

Выделить дополнительные гранты для тех абитуриентов, которые набрали высокий бал, но не прошли по конкурсу, попросит вузы Министерство образования. На вопросы граждан и СМИ ответила директор департамента высшего и послевысшего образования МОН РК Гульзат Кобенова, сообщает пресс-служба МОН РК.

«Понятно, что каждый родитель и абитуриент надеется на получение образовательного гранта. В этом году Министерство добилось увеличения количества грантов на бакалавриат на 6 тысяч.

Однако, при выборе необходимо учитывать, что на разные специальности выделено различное количество грантов. В итоге по каждой специальности установился разный уровень баллов, необходимых для получения образовательного гранта. Эта ситуация не нова. Так было и в прошлом, и в позапрошлом годах. Поэтому, ежегодно количество грантов по специальностям определяется до проведения ЕНТ, для того, чтобы абитуриент видел, какой будет уровень конкуренции на ту, или иную специальность.

Выбор специальностей является выбором абитуриентов и их родителей. Часто выбираются популярные юридические и экономические специальности, на которые выделяется мало грантов и большой конкурс. Плюс, надо учитывать, что абитуриенты выбирают определенные ВУЗы. Поэтому, баллы ЕНТ для получения грантов по разным специальностям и по ВУЗам часто сильно разнятся.

Дополнительно родителям надо учитывать наличие сельских квот, а также квот, выделяемых другим льготным категориям поступающих в вузы. Но и это стандартная ситуация, повторяющаяся из года в год. Поэтому, часто эти категории лиц получают гранты несмотря на значительно меньший балл по ЕНТ.

Список победителей конкурса по присуждению грантов на 2017-2018 учебный год можно посмотреть ЗДЕСЬ

Обладатели знака «Алтын белгі» по действующему закону являются льготной категорией. Министерство внесло законопроект, который приравнивает их баллы ЕНТ ко всем другим. Но он еще не принят. Скорее всего, он будет принят осенью и в следующем году у обладателей знака «Алтын белгі» преимуществ не будет.

Повторимся, все это не ново и республиканская комиссия, в составе которой представители Ассоциации ВУЗов, НПП «Атамекен», профсоюзы и другие общественные организации, принимает решения в соответствии действующему законодательству.

Национальный центр тестирования сегодня откроет общественную приемную, где будет готов принять каждого родителя по разъяснению резльтатов ЕНТ.

Уже действует горячая линия по телефонам (7172) 69-50-76 и 69-52-61 в Астане.

По абитуриентам, которые получили особо высокие баллы, Министерство будет ходатайствовать перед вузами о выделении грантов ВУЗов. Дополнительно, в этом году Министерство добилось возможности выделения грантов акимами областей на текущий год. Мы начнем работу с акиматами в ближайшие 2 недели.

Ни один абитуриент без внимания не останется.

Всего в конкурсе грантов участвовали 63 169 выпускников: 49 858 – с казахским языком обучения, 13 311 – с русским. На 2017-2018 учебный год в Казахстане выделено 37 932 образовательных гранта.