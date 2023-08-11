Акимат Шымкента не выделил ни одного образовательного гранта

Местные исполнительные органы в Алматы, Шымкенте, а также Кызылординской, Туркестанстанской и Павлодарской областях не выделили ни одного государственного образовательного гранта.

Они дают возможность абитуриентам, не получившим государственный грант, претендовать на бесплатное высшее образование с ежемесячной стипендией и последующим гарантированным трудоустройством.

Почему акиматы не выделили эти гранты в этом году — неизвестно. В министерстве науки и высшего образования также не дали ответ на этот вопрос. При этом на конкурс по выделению образовательных грантов на 2023-2024 учебный год было подано 94 тысячи заявок, что на 14 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.

Также в этом году выделено 5 тысяч целевых грантов для молодежи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов. По полторы тысячи грантов для Атырауской и Мангистауской областей, по 300 грантов для Улытауской области и Жетысу, 500 для Абайской и Туркестанской области, и 400 для города Шымкента.

Они выделены на педагогические, инженерные, IT-специальности и естественные науки. Но специалисты говорят, гранты, также как и в развитых странах, должны распределяться только среди тех, кто может получить высшее образование и стать настоящим специалистом. А те кто набирает всего чуть выше порогового уровня на ЕНТ могут получить среднее образование, которое ни чуть не менее востребовано на казахстанском рынке труда. А уже затем, если надо, пойти получать высшее.

«Не гранты, которые определяются по максимально набранным в ЕНТ, а исключительно по уровню обеспеченности, человек из малообеспеченной семьи или же неполной семьи, или же определяется, что он не добрал какие-то баллы, то насколько эти инвестиции для государства эффективны?», — говорит Нуркен Халыкберген, эксперт в области образования.