Выйти на пенсию досрочно – реально

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Пенсионное удостоверение

На сегодняшний день предусмотрены меры досрочного выхода на пенсию граждан, работающих во вредных и опасных условиях труда. Если суммы обязательных пенсионных взносов, отчисляемых самим работником с 1998 года, взносов работодателей, осуществляемых с 2014 года и добровольных пенсионных отчислений, будет достаточно для покупки пенсионного аннуитета (для мужчин — 7 098 035 т., для женщин – 9 890 035 т.), то гражданин может выйти на пенсию уже в 50 лет, сообщает ortcom.kz.

Об этом в Службе центральных коммуникаций сообщил председатель правления АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» Галым Амерходжаев.

Галым Амерходжаев
Председатель правления АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» Галым Амерходжаев.

«Может ли досрочно выйти на пенсию человек, который больше не хочет работать? Теоретически с юридической точки зрения он не может этого сделать, но по факту может перевести свои пенсионные накопления, чтобы получать уже сегодня свой доход. Сразу скажу — это не большинство. Есть определенная категория граждан, которые могут воспользоваться данной системой переводов. И не ждать, когда они достигнут юридического пенсионного возраста, а получать уже пенсионные накопления в данном возрасте», — сказал председатель правления.

Для досрочного выхода на пенсию возраст для женщин – 50 лет, для мужчин – 55 лет соответственно. Плюс к этому человек должен иметь достаточное количество пенсионных накоплений. С 1 июля 2017 года 12 миллионов 477 тысяч тенге для женщин и 8 миллионов 900 тысяч тенге для мужчин. Независимо от характера работы, лица, которые накопили суммы в ЕНПФ, имеют право на перевод данных денег в компанию по страхованию жизни. И уже эта компания будет пожизненно начислять эти выплаты, как пенсионные аннуитеты.

«В нашей стране имеется определенная категория граждан, которые имеют достаточно накоплений для перевода в компанию по страхованию жизни. В частности, даже по нашей компании порядка 1700 человек могут получать и получают пенсионные аннуитеты в рамках перевода по страхованию жизни в настоящее время. Большинство этих людей из высокооплачиваемой категории граждан, которые работают в сфере консалтинга, из финансовой сферы, нефтяники, банковские работники, спортсмены», — сообщил спикер.

По информации ЕНПФ таким правом уже воспользовалось 640 человек, занятых во вредных условиях труда. К 2019 году еще порядка 1000 человек будет иметь достаточно накоплений для покупки такого аннуитета.

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