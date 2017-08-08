Выйти на пенсию досрочно – реально

На сегодняшний день предусмотрены меры досрочного выхода на пенсию граждан, работающих во вредных и опасных условиях труда. Если суммы обязательных пенсионных взносов, отчисляемых самим работником с 1998 года, взносов работодателей, осуществляемых с 2014 года и добровольных пенсионных отчислений, будет достаточно для покупки пенсионного аннуитета (для мужчин — 7 098 035 т., для женщин – 9 890 035 т.), то гражданин может выйти на пенсию уже в 50 лет, сообщает ortcom.kz.

Об этом в Службе центральных коммуникаций сообщил председатель правления АО «Компания по страхованию жизни «Государственная аннуитетная компания» Галым Амерходжаев.

«Может ли досрочно выйти на пенсию человек, который больше не хочет работать? Теоретически с юридической точки зрения он не может этого сделать, но по факту может перевести свои пенсионные накопления, чтобы получать уже сегодня свой доход. Сразу скажу — это не большинство. Есть определенная категория граждан, которые могут воспользоваться данной системой переводов. И не ждать, когда они достигнут юридического пенсионного возраста, а получать уже пенсионные накопления в данном возрасте», — сказал председатель правления.

Для досрочного выхода на пенсию возраст для женщин – 50 лет, для мужчин – 55 лет соответственно. Плюс к этому человек должен иметь достаточное количество пенсионных накоплений. С 1 июля 2017 года 12 миллионов 477 тысяч тенге для женщин и 8 миллионов 900 тысяч тенге для мужчин. Независимо от характера работы, лица, которые накопили суммы в ЕНПФ, имеют право на перевод данных денег в компанию по страхованию жизни. И уже эта компания будет пожизненно начислять эти выплаты, как пенсионные аннуитеты.

«В нашей стране имеется определенная категория граждан, которые имеют достаточно накоплений для перевода в компанию по страхованию жизни. В частности, даже по нашей компании порядка 1700 человек могут получать и получают пенсионные аннуитеты в рамках перевода по страхованию жизни в настоящее время. Большинство этих людей из высокооплачиваемой категории граждан, которые работают в сфере консалтинга, из финансовой сферы, нефтяники, банковские работники, спортсмены», — сообщил спикер.

По информации ЕНПФ таким правом уже воспользовалось 640 человек, занятых во вредных условиях труда. К 2019 году еще порядка 1000 человек будет иметь достаточно накоплений для покупки такого аннуитета.