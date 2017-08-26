Забавное дело рассмотрено в военном суде Шымкентского гарнизона

По своему уникальное дело рассмотрено в военном суде Шымкентского гарнизона. В порядке частного обвинения в суд обратился военнослужащий-контрактник войсковой погранчасти 2020 дислоцирующейся в г. Сарыагаш.

Он подал иск в отношении своего непосредственного командира. В военном суде отметили, что подобное выяснение отношений подчиненного со своим начальником происходит впервые за всю историю казахстанской армии.

Во время командировки на границу, сержант пожелал устроить себе выходной день с увольнительной. Командир его не отпустил. Сержант глубоко оскорбился.

Бурлибай Каипов, судья военного суда: «Он, за то что майор Н. не отпустил его на выходные, в нужный ему день, на него обращается в суд с частным обвинением — о привлечении майора к уголовной ответственности за оскорбление. Оскорбление состояло в том, что офицеры вечером ужинали. Заходит сержант, где то в 9 часов вечера. Обращается — господин майор, отпустите меня в увольнительную. На что майор ему отвечает — как я тебя отпущу, если ты находишься в командировке? Ты свой выходной должен был гулять в Сарыагаше. А теперь они находились на границе, где проверяли заградительные сооружения (колючую проволоку, оборудование, работает-не работает, полосу пограничную и пр.)».

Слово за слово, и майор приказывает сержанту служить дальше, без всякой увольнительной. При этом, по утверждению истца, командир использовал неуставные выражения. Сержант обратился в суд. Там предстояло выяснить, какие именно слова употреблял майор и имел ли право сержант проситься в увольнительную, будучи в боевом наряде.

Бурлибай Каипов, судья военного суда: «Ну, мы выясняем в суде, что он сказал? Устанавливаем, что он сказал вот это слово. Я потом допрашиваю командира — что вы сказали? Он утверждает, что не говорил. Ситуация такая. Я спросил у истца — а вы знали что находитесь в командировке? — Да, знал; А вы имели право отпрашиваться из командировки? Нет, не имел. А зачем вы пошли тогда? — У меня, говорит, был один день выходной, я его не использовал, вот его аргументы».

Суд полностью оправдал ответчика. Сейчас сержант и майор продолжают бок о бок нести военную службу.

Данил Шемратов