10 лет лишения свободы – такой срок попросил прокурор для командира воинской части в Туркестанской области, из которой было украдено оружие.

Судебное разбирательство в отношении Ержана Даутова, который обвиняется по пяти статьям, близится к завершению. Сегодня перешли к прениям. Напомним, ранее главный фигурант по делу о краже оружия сержант Абылай Балгынбай заявил, что пошел на кражу по поручению своего руководителя – командира части Ержана Даутова.

Впрочем, еще несколько человек, помимо Абылая Балгынбая, пожаловались на командира части. Сегодня в ходе прений один из солдат заявил, что из-за побоев Даутова едва не стал инвалидом. По словам Азамата Алпысбая, после избиения командиром, врачи удалили у него селезенку. С тех пор он остался без работы и потому в суде потребовал с командира компенсацию – 20 млн тенге. 15 миллионов из них – моральный ущерб, 5 миллионов – материальный.

Саида Турсуметова