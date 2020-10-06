В военном суде Шымкента продолжаются слушания по делу командира в/ч Ержана Даутова, откуда главный обвиняемый Абылай Балгынбай похитил целый арсенал оружия.

К слову, в этом деле Балгынбай проходит как потерпевший. Во время слушаний суд допросил свидетелей и самого Абылая Балгынбая, где потерпевший поменял свои показания, заверив суд в том, что Ержан Даутов не требовал с него денег и не угрожал.

В громком деле о хищение оружия и воинской еще не поставлена точка, сроки получили те, кто оружие выносил и продавал, теперь идет слушание по обвинению временно исполнявшего обязанности командира воинской части 10216 в селе Бадам Ордабасинского района.

На скамье подсудимых Ержан Даутов, а получивший 10 лет лишения свободы Абылай Балгынбай идет по делу как потерпевший.

Абылай Балгынбай во время допроса поменял свои показания, ранее он заявлял, что Даутов требовал с него регулярно деньги, но в этот раз заявил, что такого не было.

Мы приводим отрывок из разговора во время слушания в суде, с адвокатом Ержана Даутова и самого Абылая Балгынбая.

Адвокат — Вы говорили, что в 2019 году, в декабре вы давали 30 тысяч тенге Даутову, такое было?

Абылай Балгынбай — Нет, такого не было, я запутался на прошлом заседании суда.

Адвокат — То есть, Даутов с вас денег не требовал? Он путем запугивания денег не требовал?

Абылай Балгынбай — Нет, он не требовал, а наоборот помогал, как командир.

Поменял свои показания Балгынбаев и по поводу насильственного изъятия Даутовым дорогих сим-карт, принадлежавших Абылаю Балгынбаеву. В этот раз он заявил, что это тоже не правда.

Адвокат — Вы говорили что Даутов насильно забрал у вас дорогие сим-карты, пользуясь своим положением, это правда?

Абылай Балгынбай — Нет, он потом отдал мне деньги.

Во время слушаний допросили еще несколько свидетелей, которые дали свои показания по громкому дела. Ержан Даутов на время следствия находится в СИЗО, а Абылай Балгынбай уже получил 10 лет тюрьмы.

Мы следим за развитием событий резонансного дела.