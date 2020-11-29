Военный суд Шымкента вынес приговор экс-командиру воинской части 10216, откуда вынесли целый арсенал оружия в феврале 2020 года. Суд признал Ержан Даутова виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы.

— Признать виновным Ержана Даутова по пяти статьям. Назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет в колонии общего режима.

Сам Даутов не согласен с решением суда. Адвокаты намерены подать апелляцию.

Главный фигурант, 25-летний контрактник Абылай Балгынбай, также осуждён на десять лет. Он лишен воинского звания и оштрафован. Подельники подсудимого, Камбар Шадияр и Малик Бакдаулет, проведут в колонии по восемь лет, Бауыржан Дамиров, Багдаулет Арын, Орынбек Канагат – по три года. Бекжан Сержан оштрафован на миллион тенге.

Массовое хищение оружия вскрылось, когда солдат сбежал оттуда, прихватив с собой 29 автоматов Калашникова и 28 пистолетов Макарова. Выяснилось, что в части давно торгуют оружием.

Шуддин Саидов