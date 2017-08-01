Житель Кентау разбил у себя в огороде плантацию конопли

В ЮКО полицейские задержали мужчину, занимавшегося выращиванием конопли. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Кокнар-2017» полицейские города Кентау задержали 48-летнего местного жителя.

Мужчина занимался незаконным культивированием конопли прямо у себя дома. Оперативники изъяли в качестве вещественных доказательств 23 куста наркосодержащего растения. Подозреваемый полностью признался в содеянном.

Согласно судебно-криминалистической экспертизы изъятые кусты являются кустами конопли, общим весом около 1,5 кг.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ОВД г. Кентау по статье УК РК 300 «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Проводится досудебное расследование.

Пресс-служба ДВД ЮКО