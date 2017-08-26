Житель Шымкента подарил цирку львенка (видео)

Южно-Казахстанское учреждение «Онтустик-цирк» пополнилось еще одним представителем семейства кошачьих. Житель Шымкента Фаат Мансуров подарил львенка коллективу учреждения.

10 месячный львенок Симба прибыл из России. Такой запоминающийся подарок Фаат Мансуров получил от сына. На протяжении первых шести месяцев Фаат содержал львенка дома, обеспечивая его свежим мясом, молоком и необходимом кормом.

Коллектив цирка с радостью принял львенка и теперь планируют обучить его цирковым трюкам. На счету у коллектива это уже четвертый львенок.

Стоит отметить, что учреждение «Онтустик-цирк» радует публику своими выступлениями с 2011 года. В настоящее время в цирке выступают 6 лошадей, три пони, три льва, два медведя и две собаки.