Житель Шымкента подарил цирку львенка (видео)

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Житель Шымкента подарил своего львенка цирку

Южно-Казахстанское учреждение «Онтустик-цирк» пополнилось еще одним представителем семейства кошачьих. Житель Шымкента Фаат Мансуров подарил львенка коллективу учреждения.

10 месячный львенок Симба прибыл из России. Такой запоминающийся подарок Фаат Мансуров получил от сына. На протяжении первых шести месяцев Фаат содержал львенка дома, обеспечивая его свежим мясом, молоком и необходимом кормом.

Домашний львенок в Шымкенте

Коллектив цирка с радостью принял львенка и теперь планируют обучить его цирковым трюкам. На счету у коллектива это уже четвертый львенок.

Житель Шымкента подарил своего львенка цирку

Стоит отметить, что учреждение «Онтустик-цирк» радует публику своими выступлениями с 2011 года. В настоящее время в цирке выступают 6 лошадей, три пони, три льва, два медведя и две собаки.

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