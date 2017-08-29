Житель Шымкента получил письмо от президента РК

На днях житель Шымкента Владислав Андрюков получил письмо. А вручил ему его не почтальон, не курьер какой-то, а аким Абайского района Ахмет Татыбаев. Объяснение тому очень неожиданное – дело в том, что письмо это собственноручно написано Президентом Республики Казахстан.

Оно было написано Нурсултаном Абишевичем в ответ на поздравление, которое во время участия в Х-ом Астанинском экономическом форуме написал Владислав Викторович. Владислав Андрюков поздравил президента с успешным началом работы ЭКСПО-2017, он написал главе страны несколько предложений, свое видение на жизнь современного Казахстана.

Текст письма таков:

«Уважаемый Владислав Викторович!

Мне было приятно получить Ваше поздравление.

Оценка моего труда со стороны простых казахстанцев очень важна.

Да, работа у меня не простая – день и ночь решать многоплановые вопросы, нацеленные на создание благополучной и лучшей жизни для нашего народа.

Желаю всей вашей семье всего самого доброго.

Н. Назарбаев.

2017. Астана».

Ну что тут добавить? Только то, что Владислав Андрюков просто счастлив, поражен таким вниманием. Своей радостью он готов поделиться с нами, земляками. Для него, человека, воспитавшего 1500 государственных служащих, бывшего для многих из них первым наставником, такое внимание первого лица государства очень и очень ценно.

Важная деталь – ни один из его учеников не был замечен в коррупционных проявлениях. Еще один факт – во время посещения ЭКСПО Владислав Андрюков «пересекнулся» с членами правительства. Так Тамара Дуйсенова, министр труда и социальной защиты населения РК, в знак уважения лично поприветствовала своего земляка, Владислава Викторовича, с которым работала на протяжении нескольких лет.

К слову, Владислав Андрюков — первый в истории Шымкента пресс-секретарь акима города. Как никто другой знает коммунальную систему города. Очень ответственный, надежный, главное — неравнодушный к судьбе города и его жителей человек.

Сегодня Владислав Викторович на заслуженном отдыхе. Его неоценимый опыт наставника будет очень полезен в воспитании двух очаровательных внучек – Евы и Моники.

Фарида Шарафутдинова