Экс-спикер Сената вступает в должность президента. Церемония проходит в здании Парламента.
В Астане на совместном заседании палат Парламента присягу народу Казахстана приносит вступающий в должность президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, передает informburo.kz.
Нурсултан Назарбаев накануне подписал указ о прекращении своих президентских полномочий с 20 марта.
Центральная избирательная комиссия приняла постановление о прекращении депутатских полномочий Касым-Жомарта Токаева.
Полномочия президента к 65-летнему Токаеву переходят на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года.
Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин сообщил о начале церемонии принесения присяги. В зал торжественно внесли флаг и Конституцию Республики Казахстан.
В зал по красной дорожке вошёл Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Его встречают аплодисментами.
В зал вошёл Касым-Жомарт Токаев.
Нигматулин дал слово председателю Конституционного Совета Кайрату Мами.