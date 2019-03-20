Экс-спикер Сената вступает в должность президента. Церемония проходит в здании Парламента.

В Астане на совместном заседании палат Парламента присягу народу Казахстана приносит вступающий в должность президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, передает informburo.kz.

Нурсултан Назарбаев накануне подписал указ о прекращении своих президентских полномочий с 20 марта.

Центральная избирательная комиссия приняла постановление о прекращении депутатских полномочий Касым-Жомарта Токаева.

Полномочия президента к 65-летнему Токаеву переходят на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года.

Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин сообщил о начале церемонии принесения присяги. В зал торжественно внесли флаг и Конституцию Республики Казахстан.

В зал по красной дорожке вошёл Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Его встречают аплодисментами.

В зал вошёл Касым-Жомарт Токаев.

Нигматулин дал слово председателю Конституционного Совета Кайрату Мами.