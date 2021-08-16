Об этом на своей официальной странице в Facebook собщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Совещание проходило с участием премьер-министра Аскара Мамина и руководителей ключевых ведомств: Комитета нацбезопасности, Министерств иностранных дел, обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, Генеральной прокуратуры, Службы государственной охраны, а также Секретаря Совета безопасности. «В ходе встречи были обсуждены меры оперативного реагирования на ситуацию в Исламской Республике Афганистан с учетом национальных интересов Казахстана, а также вопросы обеспечения безопасности граждан нашей страны.

Президент поручил профильным ведомствам продолжить всестороннее наблюдение за развитием ситуации в Афганистане, что крайне важно для принятия решений относительно последующего сотрудничества с этой страной.