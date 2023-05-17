Касым-Жомарту Токаеву исполнилось 70 лет

Сегодня, 17 мая, Глава государства встречает свой 70-летний юбилей. Правда никаких мероприятий по этому поводу не намечается.

Несколькими днями ранее пресс-секретарь президента ответил на вопросы журналистов о том, как будет праздновать свой день рождения Токаев.

«Это принципиальная позиция президента. Глава государства проведет 17 мая в обычном рабочем режиме. Как мы уже сообщали, в этот день начинается его государственный визит в Китай. Ни в Казахстане, ни в рамках программы визита в КНР никаких мероприятий по случаю дня рождения не будет», – сообщил пресс-секретарь главы Казахстана.

Сообщается, что Президент Касым-Жомарт Токаев 17-19 мая посетит Китай с государственным визитом и проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Главная цель переговоров — укрепление стратегического партнерства, расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах и энергетике, а также углубление культурно-гуманитарных связей.