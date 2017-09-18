10265 Нурсултанов из ЮКО побили рекорд страны по своему количеству

Больше всего Нурсултанов проживает в ЮКО. Наша область возглавляет рейтинг Нурсултанов, родившихся или приехавших в область с 1991 года по 2016 год включительно. Сравниться с югом не может ни один регион страны — 10265 Нурсултанов!

В аутсайдерах Северо-Казахстанская область, там Нурсултанов за годы Независимости родилось и приехало в регион всего 483 человека. На втором месте после ЮКО Алматинская область — 4585 Нурсултанов, неплохие результаты у Жамбылской и Кызылординской области — 3940 и 3081 Нурсултан соответственно.

В Астане, во главе с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, проживает всего 2528 Нурсултанов. К слову, президента назвала его бабушка, объединившая два имени из Корана.

Не мудрено, что в Шымкенте оказалось легко собрать хор из 100 Нурсултанов.

Но не подумайте, что у южноказахстанских родителей нет фантазии! Большая часть редких и необычных имен, которыми наградили своих отпрысков папы и мамы, приходится на ЮКО. А имена точно не скучные!

И если вы хотите дать своему ребенку редкое имя, сверьтесь со статданными, вдруг именно желанное имя — самое распространенное и риск встретить даже не одного тезку сразу — очень велик)))