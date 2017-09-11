11-летняя школьница из Шымкента вернулась домой. 8 сентября Нурай не появилась дома после утренних курсов и родители забили тревогу. К поискам девочки присоединились неравнодушные жители Шымкента — известие о пропавшем ребенке вызывает у людей бурю чувств.

Полицейские Шымкента получили ориентировку на поиск ребенка.

Фотографии и описание ребенка распространялись через соцсети и по мессенджеру WhatsApp. Около 19:00 родные Нурай сообщили, что она вернулась домой. Главное, что девочка жива и здорова.

Близкие ребенка сообщили, что у нее сел телефон и она не смогла позвонить родителям. Номер наизусть она не помнила, просить помощи у прохожих Нурай постеснялась. Поэтому она пришла в Мега-центр, место, которое девочка хорошо знала.

Конечно, люди обратили внимание на девочку. И сама Нурай была уверена, что родители будут ее искать. Так и случилось — школьница выбрала оптимальное место. Как только информация о ее пропаже стала распространятся в интернете, нашлись люди, которые ей помогли.

Родители Нурай благодарят всех шымкентцев за оперативное распространение информации.