Потерявшаяся 5-летняя девочка бродила на рынке

Полицейские Туркестанской области нашли пропавшего ребенка и вернули семье, передает OTYRAR.

Как сообщили в полиции, в Келесском районе 5-летняя девочка вышла во двор поиграть и пропала без вести. Ее искали повсюду, но после безуспешных поисков мать забила тревогу и обратилась в полицию.

На поиски пропавшей выехали стражи порядка. Они обнаружили ребенка на центральном рынке, который находился от дома на расстоянии 2 километров, девочка бродила в одиночестве.

Ребенка вернули семье. Полицейские напоминают о необходимости контроля за малолетними детьми.