Ушедшего в школу и пропавшего мальчика нашли в Туркестанской области

Полицейские Туркестанской области вернули домой пропавшего 8-летнего мальчика.

​Около 14:30 ч. на пульт 102 Управления полиции города Туркестан обратилась жительница областного центра. По словам женщины, её 8-летний сын Рамазан, который утром ушел в школу, домой не вернулся.

​Получив сообщение, сотрудник группы ювенальной полиции города Туркестан капитан полиции Медет Турсынбек, принял оперативные меры и прибыл на место происшествия.

​Для того, чтобы найти школьника провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Благодаря всесторонним поискам полицейского, мальчика нашли всего за 5 часов на детской площадке на расстоянии 2 километров от дома.

​Таким образом, пропавший ребёнок был благополучно передан родителям. Как установил страж порядка, мальчик вышел из школы и, играя с друзьями, отдалился на два квартала.

«Я потеряла сына, который ушел в школу. Затем я обратилась к сотрудникам полиции. Стражи порядка вовремя нашли моего ребёнка. Большое спасибо!», — выразила искреннюю признательность жительница района, мама ребенка.