150 предпринимателей ЮКО приняли участие в бизнес-форуме в Ташкенте. В рамках официального визита Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в Узбекистан, в Ташкенте состоялся казахско-узбекский бизнес-форум.

В мероприятии, направленном на укрепление торгово-экономического сотрудничества между братскими странами, приняли участие более 500 предпринимателей двух стран. Кроме того, в рамках прошедшего форума состоялась выставка, где представлена продукция, производимая в Казахстане.

Отметим, что на выставке, которая началась вчера, представлена продукция около 90 отечественных производителей. В общей сложности в Ташкент привезли свыше 500 наименований продукции — машиностроительной, металлургической, химической, пищевой, фармацевтической, строительной, упаковочной и IT-отраслей.

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На выставке, которая проходит в выставочном комплексе «Узэкспоцентр», представлена продукция ряда крупных предприятий Южно-Казахстанской области. Это продукция ТОО «Балтекстиль», ТОО «Алтын Дан», АО «Шымкент цемент», а также завода «Стандарт цемент».

Линейку медицинской и фармацевтической продукции выставили компания «Экофарм Интернейшнл», АО «Санто», ТОО «Marai E7 Group».

Так же на выставке был презентован проект строительной компании «АтаСтрой» по модернизации таможенного поста «Жибек жолы» в Сарыагашском районе. При реализации проекта, стоимость которого составляет 18 млн. долларов США, в сутки через границу двух стран смогут свободно проходить более 30 тысяч человек.

На узбекско-казахстанский бизнес-форум, организованный региональной Палатой предпринимателей и акиматом ЮКО, прибыла делегация в составе 150 государственных и финансовых организаций и предпринимателей во главе с акимом области Жансеитом Туймебаевым.

В ходе форума с участием предпринимателей двух стран состоялись переговоры в формате B2B. Участники выразили уверенность, что данные переговоры придадут значимый импульс взаимодействию и сотрудничеству.

Пресс-служба акима ЮКО