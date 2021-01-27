Правительством принимаются активные действия по созданию туристской инфраструктуры в приоритетных территориях с участием частного капитала.

В текущем году будет начата работа по реализации инвестиционных проектов на 1,1 трлн тг. В том числе, будут принят комплекс мер по развитию экотуризма, национальных парков, как перспективных туристических дестинаций. Для увеличения притока туристов будет начато строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали по маршруту Туркестан – Шымкент – Ташкент, сообщил на расширенном заседании Правительства Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

Это позволит создать 22 тыс. новых рабочих мест в отрасли туризма с ростом на 50%, а также 100 тыс. новых рабочих мест в смежных отраслях экономики.

Ожидается, что протяженность железной дороги составит 260 км, а скорость движения проезда будет 250 км / ч. Планируется построить железную дорогу в период с 2021-по 2024 год, — сообщили в акимате Туркестана.