Умирзак Шукеев посетил с рабочей поездкой Ташкент.

Под руководством заместителя премьер-министра РК Романа Скляра состоялся официальный визит в город Ташкент Республики Узбекистан казахстанской делегации с участием руководства центральных государственных органов, акима Туркестанской области Умирзака Шукеева.

В состав делегации вошли представители министерств, соответствующих структур и акимата Туркестанской области. Члены делегации обсудили с узбекской стороной комплекс вопросов по дальнейшему углублению торгово-экономического сотрудничества. Достигнуты договоренности по эффективному двустороннему взаимодействию, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

В ходе встречи аким Туркестанской области У.Шукеев, первый заместитель Премьер-Министра Республики Узбекистан А.Раматов и исполняющий обязанности Председателя управления АО «Узбекистон темир йуллари» Х.Хасилов обсудили проект по организации высокоскоростного железнодорожного пассажирского движения по маршруту «Туркестан – Шымкент – Ташкент».

Отметим, реализации данного проекта имеет большое значение для международных перевозок и для развития совместного туризма. В первую очередь проект создаст основу для развития и привлечения туристов в Туркестан.

Также Умирзак Шукеев встретился с министром водного хозяйства РУ Ш. Хамраевым. Стороны обсудили вопрос строительства каскада ГЭС общей мощностью 220 МВт на реке Угам.

Вместе с тем, глава региона встретился с Премьер-Министром Республики Узбекистан А.Ариповым и поблагодарил его за оказанную поддержку во время ЧС в Мактааральском районе.