3,5 килограмма марихуаны обнаружили полицейские в доме у жителя Шымкента. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЮКО совместно с МОБН УВД Шымкента задержали местного жителя, 1969 года рождения, подозреваемого в сбыте наркотиков.

При проведении обыска в доме 48-летнего задержанного оперативники обнаружили и изъяли 50 свертков с содержимым растительного происхождения. Согласно-судебно-криминалистической экспертизе изъятое вещество является наркотическим средством «марихуана», общим весом свыше 3,5 кг.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 296 ч. 4 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта». Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.

Ранее полицейские ЮКО ликвидировали посев конопли на территории Сайрамского района. В рамках проведения ОПМ «Кокнар-2017» полицейские задержали жителя поселка Аксукент, 1968 года рождения, в доме которого был обнаружен посев конопли. Стражи порядка изъяли 8 кустов наркосодержащего растения.

А во дворе на крыше собачьей будки мужчина, как выяснилось, хранил ящик с готовой марихуаной.

Согласно судебно-криминалистической экспертизы изъятые вещества являются кустами конопли весом около 19 кг. и марихуаной весом более 280 гр.

По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РК: 296 «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта» и 300 «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Проводится досудебное расследование.