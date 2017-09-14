800 экологических преступлений выявили полицейские ЮКО

С начала года полицейские ЮКО выявили около 800 экологических правонарушений и преступлений.

В целях профилактики нарушений в сфере природоохранного законодательства сотрудниками природоохранной полиции Местной полицейской службы ДВД ЮКО проводятся ряд оперативно-профилактических мероприятий, таких как «Природа», «Тюльпан», «Недра», «Нерест», направленные на выявление и пресечение административных правонарушений и экологических преступлений, а также защиту природных ресурсов.

Только за 8 месяцев 2017 года сотрудниками МПС ДВД ЮКО выявлено 147 экологических преступлений, из них 125 фактов незаконной вырубки деревьев, 4 факта браконьерства и 16 фактов незаконного рыболовства, в том числе 5 фактов добычи рыб и животных, занесенных в Красную книгу.

Так, в конце августа в Шардаринском районе на берегу реки Сырдарья полицейские задержали жителя Сарыагашского района, 1981 г.р., промышлявшего незаконной ловлей рыбы с помощью электроудочки.

В качестве вещественных доказательств изъяты лодка, рыболовные принадлежности и 10 кг рыбы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений». Проводится досудебное расследование.

Кроме того, в ходе профилактических мероприятий полицейские выявили 76 фактов самовольного пользования недрами.

К примеру, 24 августа сотрудники Сарыагашского РУВД в ходе рейдовых мероприятий задержали двух местных жителей, 1963 г.р. и 1986 г.р., которые занимались незаконной добычей гравия возле реки Келес.

Задержанных и спецтехнику полицейские доставили в Сарыагашский РУВД. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 334 УК РК «Самовольное пользование недрами». Проводится досудебное расследование.

Также, за указанный период стражи порядка выявили 555 административных правонарушений в сфере природоохранного законодательства.

Из них: нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений — 52 факта, нарушение правил рыболовства — 277, нарушение требований пользования животным миром и правил охоты – 133, нарушение правил благоустройства территорий — 32 и нарушение правил содержания и выгула собак и кошек – 61 факт. В отношении нарушителей полицейскими были составлены административные протокола и взыскано в бюджет свыше 6 миллионов тенге административных штрафов.

Пресс-служба ДВД ЮКО